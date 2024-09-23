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Посольство России в Египте призывает воздержаться от поездок в Асуан из-за вспышки гастроэнтерита

Посольство РФ в Египте призывает туристов отказаться от поездок в Асуан
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Туризм

Посольство России в Египте выпустило официальное предупреждение для российских граждан, призывая воздержаться от поездок в южную провинцию Асуан в связи с резким ростом числа случаев гастроэнтерита. Это обращение адресовано не только тем, кто собирается посетить Египет, но и тем, кто уже находится в стране. В Асуане зарегистрировано около 130 случаев этого заболевания, сообщает ТАСС.

Посольство РФ в Египте призывает туристов отказаться от поездок в Асуан
Фото: commons.wikimedia.org by Joan rexach ros, PDM

Посольство настоятельно рекомендует соблюдать меры предосторожности для предотвращения заболевания. Среди таких мер — обязательное соблюдение личной гигиены, тщательное мытьё фруктов и овощей, употребление воды только из проверенных источников, а также употребление термически обработанного мяса и рыбы.

Важно немедленно обращаться за медицинской помощью при появлении первых признаков гастроэнтерита, чтобы предотвратить возможные осложнения.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).

Асуа́н — город в Египте, административный центр мухафазы Асуан. В древности назывался Сиене (Сиена).

Гастроэнтери́т — воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки. Чаще протекает в острой, реже в хронической форме.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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