Три горнолыжных курорта Сочи объявили масштабные акции на ски-пассы и бронирование отелей для зимнего сезона

Три горных курорта Сочи запустили акции на ски-пассы и проживание

1:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Первый снег в горах Сочи напомнил о приближении зимы, а курорты уже начали подготовку к новому сезону. Пока часть туристов продолжает наслаждаться пляжами Чёрного моря, другие строят планы на зимний отдых. В связи с этим сочинские курорты "Роза Хутор", "Газпром Поляна" и "Курорт Красная Поляна" уже открыли продажи ски-пассов, предлагая выгодные условия для любителей горных лыж и сноуборда.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

На всех курортах доступны скидки и акции, что позволит туристам сэкономить на бронировании и подготовиться к зимнему отдыху. Директор департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи Сергей Сомко отметил, что общая протяжённость трасс для катания составляет 169 километров. Особое внимание уделяется удобным условиям для семейного отдыха, сообщает пресс-служба сочинской администрации.

Так, на курорте "Газпром Поляна" до конца сентября действует скидка 25%. Ски-пассы охватывают две зоны катания — "Лаура" и "Альпика", протяжённость трасс которых составляет 34 километра. "Роза Хутор" предлагает скидку 30% в сентябре, при этом курорт славится самой большой зоной катания в России — здесь доступны 52 горнолыжные трассы всех уровней сложности, два сноупарка и учебные склоны.

На "Курорте Красная Поляна" также действуют специальные предложения до конца сентября, включая вечернее катание и экскурсионные подъёмы в горы.

Уточнения

Кра́сная Поля́на — посёлок городского типа в подчинении Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи в Краснодарском крае Российской Федерации.



"Ро́за Ху́тор" - круглогодичный горнолыжный курорт, расположенный на берегах реки Мзымта и горных склонах к югу от неё в Адлерском районе Сочи.



Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

