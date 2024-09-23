Эксперты уверены: система всё включено в Турции останется благодаря высокому спросу со стороны российских туристов

Турецкие отели вряд ли откажутся от системы "всё включено", несмотря на рост цен на путёвки и услуги на курортах. Этот формат отдыха продолжает оставаться крайне популярным среди российских туристов, и менять его не планируют, считают эксперты.
Известный экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин выразил мнение, что правительство Турции не будет пересматривать такую модель обслуживания в ближайшее время. Он отметил, что спрос на "всё включено" в Турции остаётся стабильным, даже несмотря на повышение цен.
Представители туристической индустрии России поддерживают позицию Эрчина. По данным туроператоров, в прошлом году стоимость путёвок в Турцию выросла на 23%, а расходы на питание и услуги в ресторанах и отелях заметно возросли.
Тем не менее, туристы по-прежнему предпочитают останавливаться в гостиницах, предлагающих "всё включено", так как это позволяет им значительно сэкономить. В сравнении с питанием в кафе или самостоятельной готовкой, система "всё включено" остаётся наиболее выгодным вариантом для отдыхающих.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.