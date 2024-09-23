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5 причин, по которым стоимость туров на Новый год постоянно растёт

Планируете Новый год за границей? Вот почему лучше бронировать туры заранее
2:23
Туризм

Наступление Нового года — один из самых популярных периодов для путешествий. Однако, как правило, за несколько месяцев до праздника стоимость туристических туров существенно возрастает. Почему же это происходит?

Планируете Новый год за границей? Вот почему лучше бронировать туры заранее
Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Высокий спрос

Новый год — время, когда многие люди стремятся сменить обстановку и отправиться в путешествие. Кто-то хочет встретить праздник в другой стране, кто-то — просто провести каникулы вне дома. В результате спрос на туры в этот период резко возрастает, что и провоцирует рост цен.

Ограниченные мощности

Туристическая инфраструктура, особенно в популярных направлениях, имеет определенные ограничения по размещению, перевозкам и другим услугам. Поскольку за несколько месяцев до Нового года все эти мощности оказываются практически полностью забронированы, туроператоры вынуждены поднимать цены, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Сезонный фактор

Зимний период традиционно считается высоким туристическим сезоном. Путешественники стремятся провести новогодние каникулы вдали от дома, поэтому туры в это время года в целом дороже, чем, например, в межсезонье. Туроператорам необходимо компенсировать сезонные колебания спроса и заработать больше во время пиковых нагрузок.

Дополнительные расходы

Подготовка к Новому году влечет за собой дополнительные расходы туроператоров. Это может быть украшение отелей, организация праздничных программ, закупка подарков и сувениров для туристов. Все эти затраты неизбежно отражаются на стоимости туров.

Ранее бронирование

Как показывает практика, чем раньше туристы заранее бронируют туры на Новый год, тем ниже будет их стоимость. По мере приближения праздника цены, как правило, только растут. Поэтому раннее бронирование — оптимальный способ сэкономить на новогоднем путешествии.

Таким образом, основными факторами, влияющими на удорожание туров перед Новым годом, являются высокий сезонный спрос, ограниченные мощности туристической инфраструктуры, сезонный характер расходов и практика раннего бронирования. Учитывая эти особенности, туристам стоит позаботиться о планировании своего новогоднего отдыха заранее.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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