Стало известно, какая сумма была необходима на отдых большинству россиян в 2024 году

Большинство россиян потратили более 200 тысяч рублей на отдых в 2024 году — исследование

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

Telegram-канал "Крыша ТурДома" провёл опрос среди подписчиков насчёт трат на отдых в 2024 году. В исследовании приняли участие более 4-х тысяч человек.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Большинство пользователей заявили, что потратили свыше 200 тысяч рублей на человека в отпуске. Так ответили 32% респондентов. При этом 28% опрошенных сообщили, что им было необходимо от 100 до 200 тысяч рублей. В то же время 3% респондентов заявили, что ограничились 25 тысячами рублей, а 5% — от 25 до 50 тысячами рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, как сократить расходы на отдых.