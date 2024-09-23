В Якутии создадут экологическую тропу в национальном парке "Ленские столбы"

В национальном парке "Ленские столбы" в Якутии создадут экологическую тропу "Поющие скалы". Соответствующая информация опубликована на сайте правительства региона.
Республика вошла в число победителей конкурса Минвостокразвития России по обустройству туристических троп на Дальнем Востоке. Специалисты выбрали 18 маршрутов, которые больше всего подходили критериям конкурса. Известно, что на обустройство тропы из федеральных средств выделят 73 миллиона рублей.
"По маршруту экотропы вдоль живописнейших скал будет создана инфраструктура для отдыха, включая оборудованные кемпинговые зоны. Это позволит увеличить турпоток, доходы в бюджет региона и создать дополнительные рабочие места", — уточняется в сообщении.
Ранее Pravda.Ru писала о самых необычных экологических тропах нашей страны.
Яку́тия — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.
Специалисты советуют заранее задуматься, прежде чем воплощать в жизнь дизайнерские идеи, которые могут быстро потерять свою актуальность.