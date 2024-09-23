Российский блогер "обхитрил" немцев и дёшево поел в студенческой столовой

Россиянин описал обед в столовой Германии фразой "обхитрил немцев и дёшево поел"

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский тревел-блогер, путешествующий по Германии, поделился в своем блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен" историей о том, как он "обхитрил немцев" и дешево поел в студенческой столовой, сообщает "Лента".

Фото: unsplash.com by Kris Atomic krisatomic, PDM

Вход в столовую был бесплатным, но оплата еды осуществлялась только с помощью студенческой карты. Блогер решил обратиться к одному из студентов и предложил ему наличные взамен на оплату обеда картой. Студент согласился, и блогер был рад, что добродушный немец не бросил его в беде.

В меню столовой было много вариантов: салаты (в том числе из макарон), вегетарианские блюда, гарниры, мясные блюда и фрукты. Блогер был удивлен, обнаружив в меню пельмени, и решил попробовать, как немцы готовят это традиционное русское блюдо.

Он заказал пельмени, картошку фри, кремовый десерт, чашку кофе и куриную отбивную, за что заплатил 4,95 евро (около 500 рублей). По его мнению, это очень дешево для Германии и хватило бы на два приема пищи.

Ранее этот же блогер рассказал о своих наблюдениях за пенсионерами в немецком супермаркете, которые, по его словам, набирают полные тележки еды, имея достаточно денег после оплаты налогов и других сборов.

Уточнения

Столо́вая — предприятие общественного питания.



Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

