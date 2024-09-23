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В Геленджике мужчину унесло на сапборде в открытое море

Геленджик: мужчина пропал в море на сапборде
Туризм

В Геленджике Краснодарского края 53-летний мужчина на сапборде был унесен в открытое море, сообщает "Лента".

Геленджик: мужчина пропал в море на сапборде
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По его данным, 53-летний мужчина на сап-доске вышел в море 21 сентября. На следующее утро к спасателям обратились с просьбой найти россиянина.

В акваторию моря мужчина вышел у хутора Джанхот. Начата поисково-спасательная операция — в море вышли спасатели на катерах.

3 августа три человека пропали в Приморском крае во время сплава на сапбордах. Группа из троих взрослых и подростка сплавлялась по Цинковому озеру близ посёлка Хрустальный. Они попали в шлюзовую систему сброса воды, в результате взрослые пропали без вести. Позднее их тела были найдены спасателями.

Уточнения

Ху́тор — малый населённый пункт, состоящий из одного, иногда нескольких домохозяйств; казачья единица поселения.

Сапсёрфинг (он же сапбординг, от англ. SUP - standup paddle — стоя на доске с веслом; от гавайск. hoe he’e nalu — гребля по волнам) — водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом серфинге.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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