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Российских туристов заперли на пароме в Южной Корее

Дипломаты разбираются: российских туристов заперли на пароме в Южной Корее
0:52
Туризм

Российские туристы оказались заперты на пароме в Южной Корее после того, как местные власти отказали им во въезде в страну, сообщает "Лента". Российское посольство в Сеуле занимается выяснением обстоятельств произошедшего и устанавливает контакт с местными органами власти для получения разъяснений.

Дипломаты разбираются: российских туристов заперли на пароме в Южной Корее
Фото: web.archive.org by Rusik_z, CC BY-SA 3.0

Несколько десятков туристов, прибывших из Владивостока, были заперты в тесных каютах до обратного рейса. Один из туристов рассказал, что им предстоит провести на пароме 4-5 дней в условиях, которые он назвал "не очень гуманными" — спать на татами и гулять всего 10 минут в день.

По словам туриста, большинство людей, которым отказали во въезде, это граждане России — мусульмане, а также узбеки и таджики. Причины отказа пока неясны.

Уточнения

Паро́м — плавсредство для переправы транспортных средств по воде или для переправы людей через реку.
 

Тата́ми — маты, которыми в Японии застилают полы домов (традиционного типа).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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