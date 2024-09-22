Apple вводит ограничения на покупку iPhone 16

Туристы не смогут драться в магазинах Дубая за новые айфоны

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новые iPhone 16 поступили в продажу в ОАЭ, однако многие туристы, специально приехавшие в Дубай за новинкой, не смогли попасть в магазины Apple из-за новых правил торговли, сообщает "Рамблер".

Фото: commons.wikimedia by Марлит, CC BY-SA 4.0

В прошлые годы перед презентацией новых iPhone в магазинах Apple в Дубае образовывались огромные очереди. Теперь же, в связи с введением предварительной записи на определенное время и ограничением покупки двумя устройствами на один Apple ID, очереди стали значительно короче.

Несмотря на новые правила, некоторые покупатели нашли способ обойти их. Например, постоянный клиент Apple Рафиз заказал четыре iPhone в двух магазинах, по два на каждого члена семьи.

Уточнения

Учётная запись Apple (ранее известен как Apple ID) — веб-сервис аутентификации, используемый во множестве сервисов компании Apple, а также системная служба, включенная в ряд соответствующих операционных систем.



iPhone — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.

