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Как правильно выбрать место в самолёте, чтобы избежать задержек при высадке и турбулентности

Названы лучшие места в самолёте для быстрого выхода и комфортного полёта
1:23
Туризм

Чтобы избежать долгого ожидания при выходе из самолёта, пассажирам стоит выбирать места в передней или задней части левого ряда, поскольку высадка чаще всего происходит именно с этой стороны. Это простое правило может существенно ускорить процесс выхода после приземления. Если ваша цель — минимизировать время выхода, то такие места могут оказаться самыми удобными.

Названы лучшие места в самолёте для быстрого выхода и комфортного полёта
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Однако не только скорость выхода играет важную роль при выборе места. Например, пассажиры, предпочитающие более комфортное путешествие без ощущения сильной турбулентности, могут обратить внимание на центральные ряды самолёта. В этой части салона движение самолёта ощущается менее интенсивно, что делает полёт более стабильным и приятным.

Ещё один важный момент — расположение по отношению к ручной клади. Если у вас нет зарегистрированного багажа и вы путешествуете налегке, лучше выбрать места рядом с верхними полками. Это позволит вам оперативно достать свои вещи и избежать задержек в поиске свободного места для ручной клади.

Для тех, кто хочет выспаться во время полёта, лучшими вариантами станут кресла, расположенные дальше от двигателей и у прохода. Эти зоны считаются наиболее тихими, что делает их идеальными для спокойного сна.

Уточнения

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Турбуле́нтность — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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