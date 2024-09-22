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Что нужно знать туристам о типичных схемах обмана в Турции, чтобы избежать лишних расходов

Эксперты назвали популярные схемы обмана туристов в Турции
1:52
Туризм

В Турции туристов часто подстерегают различные схемы мошенничества, о которых стоит знать заранее. Одной из популярных уловок является предложение донести чемодан бесплатно в аэропорту. Как только услуга оказывается, мошенники требуют за неё плату. Аферисты также могут пригласить вас на дружеский ужин или напиток, а затем исчезнуть, оставив вас с внезапно увеличившимся счётом.

Эксперты назвали популярные схемы обмана туристов в Турции
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Опасности могут подстерегать и на экскурсиях. Бывает, что билет покрывает только часть услуг, и туристы сталкиваются с необходимостью доплатить за еду или дополнительные опции. Особенно это касается экскурсий, приобретённых у сторонних гидов. В таких случаях важно заранее узнавать, что входит в стоимость тура, читать отзывы и спрашивать других туристов.

Некоторые туристы могут стать жертвами обмана даже в отелях, где им предъявляют счёт за услуги, которые на самом деле должны быть бесплатными. Например, за пользование мини-баром или полотенцами. Также важно помнить, что доступ к пляжам в Турции бесплатный — платить нужно только за лежаки и зонты.

Ещё одной распространённой практикой является искусственное завышение цен, особенно на рынках и в частных магазинах. В Турции принято торговаться, так как это может существенно снизить стоимость покупки. Но при поездках на такси лучше выбирать официальные службы, чтобы избежать манипуляций с ценой.

Особое внимание на такие ситуации стоит обращать пожилым парам. Для них безопаснее пользоваться услугами гидов от отеля, пусть это и дороже, но надёжнее. Незнание местных правил и культуры часто приводит к тому, что туристы переплачивают, даже не подозревая об этом.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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