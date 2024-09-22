Россиян ожидает подорожание зарубежных туров на новогодние праздники, рост составит до 50%

Россиян предупредили о росте цен на заграничные туры к Новому году

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

К новому году россиян ждёт значительное подорожание отдыха за границей — цены вырастут минимум на 30%. Особенно это коснётся популярных направлений, таких как Египет, Таиланд и Мальдивы, сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: freepik.com by mrsiraphol, PDM

В частности, с 17 декабря тур на пять ночей в четырёхзвёздочном отеле на Пхукете обойдётся в 250 тысяч рублей на двоих. Однако, если поездка запланирована на более поздние даты, например с 29 декабря, цена резко вырастет до 427 тысяч рублей.

На Мальдивах ситуация ещё серьёзнее. За неделю отдыха с 18 декабря придётся выложить 336 тысяч рублей, а к праздничным дням сумма увеличится до 490 тысяч. Для тех, кто ищет более доступные варианты, эксперты рекомендуют Египет. До 20 декабря восемь ночей по этому направлению будут стоить от 171 тысячи рублей за двоих, а ближе к новогодним праздникам — от 202 тысяч.

Эксперты подчёркивают, что эти цены актуальны на сегодняшний день, но в ближайшие месяцы они продолжат расти.

Уточнения

Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

