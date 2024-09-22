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Саудовская Аравия планирует запуск прямых рейсов и упрощение виз для российских туристов

Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году
1:45
Туризм

Саудовская Аравия активно трансформирует свой имидж, стремясь стать одной из ключевых туристических точек мира. Долгое время известная только своими нефтяными ресурсами, страна теперь работает над тем, чтобы к 2030 году привлекать 2 миллиона туристов из России ежегодно. Это часть амбициозной программы "Визия 2030", направленной на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефти. Властями выделяются миллиарды долларов на развитие инфраструктуры, развлечений и культурных объектов, которые демонстрируют богатую историю и традиции Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия готова принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году
Фото: commons.wikimedia.org by Abdullah87Alnasser, CC BY-SA 4.0

Россияне стали ключевой аудиторией для королевства, так как их привлекает уникальный культурный опыт и высокий уровень сервиса. Но для реализации этих планов необходимо преодолеть несколько серьёзных препятствий. Одним из них является визовый режим, который пока остаётся сложным: виза в Саудовскую Аравию стоит $125, что делает поездку дорогой, особенно для семей. Введение безвизового режима могло бы значительно облегчить этот процесс и способствовать росту числа российских туристов.

Кроме того, отсутствие прямых рейсов между странами увеличивает время и стоимость поездки. Решение этой проблемы ожидается в 2025 году, когда планируется запуск прямого авиасообщения. Власти также понимают важность создания комфортных условий для туристов из разных стран, в том числе россиян, что включает языковые барьеры, обеспечение безопасности и доступность платёжных систем, сообщает runews24.ru.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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