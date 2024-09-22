Саудовская Аравия планирует запуск прямых рейсов и упрощение виз для российских туристов

Саудовская Аравия активно трансформирует свой имидж, стремясь стать одной из ключевых туристических точек мира. Долгое время известная только своими нефтяными ресурсами, страна теперь работает над тем, чтобы к 2030 году привлекать 2 миллиона туристов из России ежегодно. Это часть амбициозной программы "Визия 2030", направленной на диверсификацию экономики и снижение зависимости от нефти. Властями выделяются миллиарды долларов на развитие инфраструктуры, развлечений и культурных объектов, которые демонстрируют богатую историю и традиции Саудовской Аравии.
Россияне стали ключевой аудиторией для королевства, так как их привлекает уникальный культурный опыт и высокий уровень сервиса. Но для реализации этих планов необходимо преодолеть несколько серьёзных препятствий. Одним из них является визовый режим, который пока остаётся сложным: виза в Саудовскую Аравию стоит $125, что делает поездку дорогой, особенно для семей. Введение безвизового режима могло бы значительно облегчить этот процесс и способствовать росту числа российских туристов.
Кроме того, отсутствие прямых рейсов между странами увеличивает время и стоимость поездки. Решение этой проблемы ожидается в 2025 году, когда планируется запуск прямого авиасообщения. Власти также понимают важность создания комфортных условий для туристов из разных стран, в том числе россиян, что включает языковые барьеры, обеспечение безопасности и доступность платёжных систем, сообщает runews24.ru.
Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.
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