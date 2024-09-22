Эксперты предупреждают: отказ от системы всё включено в Турции повлияет на экономику и отдых туристов

Туристический сезон постепенно подходит к завершению, и турецкий туристический рынок сталкивается с новыми вызовами.
На повестке дня стоит отказ от системы "всё включено", которую долгое время так любили российские туристы. Эта модель туризма, по словам эксперта турецкой индустрии туризма Зафера Алкая, вызывает критику как у местных жителей, так и у представителей бизнеса, сообщает турецкое издание hurriyet.com.
Алкая отмечает, что популярность системы "всё включено" снижается, в том числе из-за сокращения числа туристов. Это создаёт негативное воздействие на местную экономику. Местные предприниматели жалуются, что туристы, предпочитающие проводить время в гостиницах, не выходят в город и не тратят деньги в местных ресторанах и магазинах.
Неправительственные организации осуждают эту систему за перерасход ресурсов, в частности, за образование пищевых отходов, поскольку туристы часто заказывают больше еды, чем могут съесть.
Эксперты предлагают альтернативу — вернуться к классической модели, где гостиницы предлагают только завтраки, а обеды и ужины туристы могут провести в локальных кафе и ресторанах. Этот шаг может не только повысить уровень местной экономики, но и познакомить российских туристов с турецкой культурой питания.
Однако подобные перемены могут привести к удорожанию туров, так как теперь питание будет оплачиваться отдельно. В то же время это позволит туристам расширить свои гастрономические горизонты, а местным предпринимателям — развивать бизнес и предлагать больше уникальных услуг.
Тем не менее, переход от системы "всё включено" не будет мгновенным. Это процесс, который потребует времени, чтобы стать привычным для туристов, привыкших к удобству и экономичности старого формата. Но тенденции указывают на возможные значительные изменения в турецком туризме.
Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.
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