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Эксперты предупреждают: отказ от системы всё включено в Турции повлияет на экономику и отдых туристов

Как отмена системы "всё включено" изменит отдых российских туристов в Турции?
2:02
Туризм

Туристический сезон постепенно подходит к завершению, и турецкий туристический рынок сталкивается с новыми вызовами.

Как отмена системы "всё включено" изменит отдых российских туристов в Турции?
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, CC BY-SA 4.0

На повестке дня стоит отказ от системы "всё включено", которую долгое время так любили российские туристы. Эта модель туризма, по словам эксперта турецкой индустрии туризма Зафера Алкая, вызывает критику как у местных жителей, так и у представителей бизнеса, сообщает турецкое издание hurriyet.com.

Алкая отмечает, что популярность системы "всё включено" снижается, в том числе из-за сокращения числа туристов. Это создаёт негативное воздействие на местную экономику. Местные предприниматели жалуются, что туристы, предпочитающие проводить время в гостиницах, не выходят в город и не тратят деньги в местных ресторанах и магазинах.

Неправительственные организации осуждают эту систему за перерасход ресурсов, в частности, за образование пищевых отходов, поскольку туристы часто заказывают больше еды, чем могут съесть.

Эксперты предлагают альтернативу — вернуться к классической модели, где гостиницы предлагают только завтраки, а обеды и ужины туристы могут провести в локальных кафе и ресторанах. Этот шаг может не только повысить уровень местной экономики, но и познакомить российских туристов с турецкой культурой питания.

Однако подобные перемены могут привести к удорожанию туров, так как теперь питание будет оплачиваться отдельно. В то же время это позволит туристам расширить свои гастрономические горизонты, а местным предпринимателям — развивать бизнес и предлагать больше уникальных услуг.

Тем не менее, переход от системы "всё включено" не будет мгновенным. Это процесс, который потребует времени, чтобы стать привычным для туристов, привыкших к удобству и экономичности старого формата. Но тенденции указывают на возможные значительные изменения в турецком туризме.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

"Всё включено́" (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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