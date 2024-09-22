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Мальчику с аутизмом отказали в посадке на рейс

В Англии мальчика с аутизмом не пустили в самолёт
0:57
Туризм

Мальчику с аутизмом отказали в посадке на рейс до Канарских островов. Об этом пишет издание "Birmingham Live".

В Англии мальчика с аутизмом не пустили в самолёт
Фото: commons.wikimedia.org by Adrian Pingstone Arpingstone, PDM

Инцидент произошёл 11 сентября. Семья из 3-х человек прибыла в аэропорт Бирмингема (Англия). Когда мальчик сообщил, что нервничает перед путешествием, сотрудники аэропорта провели предполётные проверки по ускоренной процедуре. Однако, по словам матери, сыну отказали в посадке на рейс из-за его беспокойства.

"Я чувствую, что мой сын подвергся дискриминации из-за его инвалидности", — рассказала туристка.

Тем не менее, авиакомпания опровергла заявление пассажирки. По словам представителей "Ryanair", мальчику не было отказано в посадке на рейс. Он сам не сел в самолёт.

Ранее Pravda.Ru писала, что россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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