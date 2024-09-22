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Новые правила на испанских курортах: туристам разрешат не более шести алкогольных напитков в день

Испанские курорты вводят "правило шести напитков" для борьбы с пьянством туристов
1:30
Туризм

В Испании решили пересмотреть систему "всё включено" на некоторых популярных курортах, вводя правило, ограничивающее количество напитков для туристов.

Испанские курорты вводят "правило шести напитков" для борьбы с пьянством туристов
Фото: flickr.com by Nicolas Vigier, CC0

Нововведение связано с увеличившимся числом туристов, в основном из Великобритании, которые злоупотребляют алкоголем, нарушая общественный порядок. Согласно новым правилам, туристам на курортах будет разрешено не более шести алкогольных напитков в день.

Основная цель ограничения — предотвратить чрезмерное употребление алкоголя в течение дня, которое часто сопровождается антисоциальным поведением, порчей имущества и конфликтами с местными жителями.

Отельеры отмечают, что в Испании существует культура неспешного потребления алкоголя, где выпивка сопровождается закусками и общением. Жители страны привыкли наслаждаться вином в спокойной обстановке, не стремясь к быстрому опьянению. Туристы же, напротив, часто приезжают на отдых с настроем на постоянные вечеринки, что приводит к различным проблемам.

Предполагается, что новое правило должно помочь восстановить баланс на курортах, однако эксперты выражают осторожный оптимизм. Они подчёркивают, что эффективность этого ограничения ещё предстоит оценить. Если нововведение покажет хорошие результаты, возможно, его внедрение будет расширено на другие заведения, хотя окончательных выводов пока делать рано.

Уточнения

Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).

Алкого́ль — в русском языке выступает как синоним для этанола (а также других спиртов) и алкогольных напитков (то есть напитков, содержащих этиловый спирт в существенных концентрациях).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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