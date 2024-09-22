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Завтрак в номере, грубый оператор и закрытые развлечения: российская туристка рассказала о поездке в Сочи за 200 тысяч рублей

Туристка потратила 200 тысяч на отдых в Сочи и осталась недовольна
1:21
Туризм

Российская туристка Елизавета, которая потратила около 200 тысяч рублей на отдых в Сочи, осталась крайне разочарована поездкой. Свой отзыв она опубликовала на платформе "Дзен", поделившись деталями неудачного отпуска с порталом "Тонкости туризма".

Туристка потратила 200 тысяч на отдых в Сочи и осталась недовольна
Фото: commons.wikimedia.org by Profic sun Rodina, CC BY-SA 4.0

Елизавета и её молодой человек остановились в пятизвёздочном отеле Sea Galaxy Hotel Congress & Spa в центре города. Однако впечатления от проживания оставили желать лучшего. Туристы заболели, из-за чего не могли посещать шведский стол и заказывали завтрак в номер. Но вместо ожидаемого полноценного сервиса, они получили два круассана, нарезку сыра и колбасы, а также немного фруктов.

"Оплаченные деньги ушли в никуда", — сетует Елизавета.

Отпуск омрачила и поездка на Красную Поляну: плохая погода закрыла доступ ко многим развлечениям, а сама туристическая площадка была меньше, чем в прошлые годы. Разочарование усилилось тем, что на протяжении всего пути по канатной дороге всё вокруг было недоступно.

Кроме того, туристам не удалось насладиться конной прогулкой. По словам Елизаветы, оператор по указанному на официальном сайте телефону не предоставил помощь, а вместо этого в "открытую послал" их.

Уточнения

Со́чи — город на юге России, расположен на северо-восточном побережье Чёрного моря (Черноморское побережье России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1615 км от Москвы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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