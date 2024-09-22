Чёрное море прогреется до 26 градусов: на Кубани начинается пик бархатного сезона

Пик бархатного сезона в Краснодарском крае наступит на следующей неделе

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

На следующей неделе в Краснодарском крае ожидается пик бархатного сезона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, несмотря на заметное понижение температуры воздуха в регионе, средние значения всё равно останутся на уровне многолетних норм. Это означает, что бархатный сезон не только продолжается, но и вступает в свою активную фазу, сообщает ТАСС.

Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Температура воздуха в дневное время на Кубани будет колебаться от 24 до 27 градусов, а вода в Чёрном море у побережья Сочи и Туапсе прогреется до комфортных 26 градусов. Вильфанд подчеркнул, что даже возможные осадки не помешают отдыхающим насладиться мягкой погодой и тёплым морем. Ожидается, что бархатный сезон продлится примерно до середины октября, что создаст идеальные условия для осеннего отдыха.

Согласно прогнозам, этот период порадует туристов комфортными условиями для отдыха, и любители бархатного сезона смогут наслаждаться им ещё несколько недель. Осенний сезон в Краснодарском крае считается оптимальным временем для поездок, так как жара уже спала, но погода остаётся тёплой и приятной. Несмотря на предстоящие дожди, отдых на курортах региона будет весьма комфортным.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.



Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

