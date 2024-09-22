Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спальня мечты: как добиться стиля и уюта с минимальными вложениями
Почему обочечники не боятся штрафов и как это исправить
Евстифеев: рост цен на нефть вызван кратковременными факторами
"Росатом" построит в Боливии экологически чистый завод по производству карбоната лития
Уход за малиной осенью: когда и как обрезать кусты
Правильная вязкость моторного масла — залог долгой работы
Как сохранить молодость коленей: советы косметолога
Конфликт на Украине ударил по туризму в странах Балтии
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания

Чёрное море прогреется до 26 градусов: на Кубани начинается пик бархатного сезона

Пик бархатного сезона в Краснодарском крае наступит на следующей неделе
1:28
Туризм

На следующей неделе в Краснодарском крае ожидается пик бархатного сезона. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, несмотря на заметное понижение температуры воздуха в регионе, средние значения всё равно останутся на уровне многолетних норм. Это означает, что бархатный сезон не только продолжается, но и вступает в свою активную фазу, сообщает ТАСС.

Пик бархатного сезона в Краснодарском крае наступит на следующей неделе
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Температура воздуха в дневное время на Кубани будет колебаться от 24 до 27 градусов, а вода в Чёрном море у побережья Сочи и Туапсе прогреется до комфортных 26 градусов. Вильфанд подчеркнул, что даже возможные осадки не помешают отдыхающим насладиться мягкой погодой и тёплым морем. Ожидается, что бархатный сезон продлится примерно до середины октября, что создаст идеальные условия для осеннего отдыха.

Согласно прогнозам, этот период порадует туристов комфортными условиями для отдыха, и любители бархатного сезона смогут наслаждаться им ещё несколько недель. Осенний сезон в Краснодарском крае считается оптимальным временем для поездок, так как жара уже спала, но погода остаётся тёплой и приятной. Несмотря на предстоящие дожди, отдых на курортах региона будет весьма комфортным.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны.

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата. 

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
Почему Hamster Combat выплатит только 2000 рублей за полгода "тапания" Олег Володин Военные преступники Ермак и Зеленский запустили очередную пиар-акцию с оппозицией РФ Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Секрет ресторанной яичницы: добавьте воду и удивитесь результату
Последние материалы
"Росатом" построит в Боливии экологически чистый завод по производству карбоната лития
Уход за малиной осенью: когда и как обрезать кусты
Правильная вязкость моторного масла — залог долгой работы
Как сохранить молодость коленей: советы косметолога
Конфликт на Украине ударил по туризму в странах Балтии
Почему клапаны без гидрокомпенсаторов требуют регулярного обслуживания
Как биоревитализация и плазмотерапия спасают кожу осенью
Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться
Прыжки, игривость и экзотика: особенности бенгальских кошек
Как избавиться от хлама и организовать пространство в доме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.