В странах, граничащих с Россией и Украиной, наблюдается сильный спад туристической активности

Конфликт на Украине ударил по туризму в странах Балтии

1:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

После пандемии COVID-19, туристический поток в Европейском Союзе начал восстанавливаться, но его динамика всё ещё подвержена внешним политическим факторам. В частности, конфликт на Украине оказал влияние на туристическую привлекательность стран ЕС, граничащих с Россией. Об этом сообщила Европейская комиссия по туризму 21 сентября.

Фото: commons.wikimedia.org by Kati Kosonen, CC BY-SA 3.0

С января по июнь 2024 года число иностранных туристов выросло на семь процентов, а количество ночёвок увеличилось на 12 процентов. Основными направлениями для путешественников стали такие страны, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды. Также пользуются популярностью Португалия и Мальта.

Тем не менее, страны, находящиеся ближе к России и Украине, такие как Польша, Чехия и Финляндия, а также страны Балтии, ощутили значительное падение числа туристов. Этот регион теперь воспринимается как менее безопасное направление для туристов из-за близости к зоне конфликта, что негативно сказывается на туризме.

В то время как западноевропейские страны демонстрируют стабильный рост в туристической сфере, ситуация в Восточной Европе остаётся напряжённой, сообщает РБК.

Уточнения

Приба́лтика — регион в Северной Европе, включающий современные Литву, Латвию, Эстонию [в совокупности называемые страны Балтии, балтийские страны или прибалтийские страны (государства)], а также Калининградскую область России (часть бывшей Восточной Пруссии).

