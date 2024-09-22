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Двое россиян лишились полёта бизнес-классом из-за шутки

Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
0:49
Туризм

Двое россиян, летевших бизнес-классом авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска на Камчатку, были сняты с рейса после шутки о бомбе, сообщает "Рамблер".

Россияне купили билет в бизнес-класс и лишились полёта из-за шутки
Фото: www.flickr.com by Alan Levine from Mortlach, Canada, PDM

Инцидент произошел после того, как стюардесса стала поправлять сумки на багажной полке, и два пассажира на местах 1А и 1С выразили недовольство, заявив, что в их ручной клади находится бомба.

Сотрудники службы безопасности аэропорта, правоохранители с собаками и саперы провели тщательный досмотр борта и пассажиров, но никаких подозрительных предметов не обнаружили.

Лайнер вылетел в точку назначения с двухчасовой задержкой.

Ранее россиянина оштрафовали на сотни тысяч рублей за шутку о бомбе, произнесенную на борту самолета.

Уточнения

Сапёр (от фр. sapeurвести сапы, подкапываться) — лицо, находящееся на службе в инженерных войсках, основной задачей которых является инженерное обеспечение военных действий оборонительного или наступательного характера.

Бизнес-класс — класс обслуживания (класс билетов) на пассажирских авиарейсах.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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