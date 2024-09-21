Как вернуться к рабочему ритму после отпуска без стресса

Возвращение к рабочему ритму после отпуска может быть сложным для многих.
Профессиональный менеджер и бизнес-консультант Надежда Баушева предлагает советы, которые помогут сделать этот переход менее напряженным, сообщает "Рамблер".
Эксперт рекомендует заранее составить план действий, завершить все срочные задачи перед отпуском и распланировать рабочую нагрузку на первые дни после возвращения.
Применение методов тайм-менеджмента, таких как матрица Эйзенхауэра, правило 1-3-5 и метод Fresh or Fried, позволит более эффективно распределять задачи.
Баушева подчеркивает важность физической активности, рекомендуя утренние тренировки, разминку или прогулки в перерывах для повышения концентрации.
Период адаптации после отпуска требует внимания и заботы о себе.
Матрица Эйзенхауэра (англ. Eisenhower Matrix) — метод тайм-менеджмента, помогающий вычленить из всего потока дел самые важные и срочные, и распределить остальные задачи по параметрам скорости их реализации и ценности, это способствует регулированию рабочей нагрузки.
Ме́неджер руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.