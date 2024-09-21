Как вернуться к рабочему ритму после отпуска без стресса

Россиянам объяснили, как вернуться к работе после отпуска без стресса

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Возвращение к рабочему ритму после отпуска может быть сложным для многих.

Фото: flickr.com by Алекс Проймос, CC BY 2.0

Профессиональный менеджер и бизнес-консультант Надежда Баушева предлагает советы, которые помогут сделать этот переход менее напряженным, сообщает "Рамблер".

Эксперт рекомендует заранее составить план действий, завершить все срочные задачи перед отпуском и распланировать рабочую нагрузку на первые дни после возвращения.

Применение методов тайм-менеджмента, таких как матрица Эйзенхауэра, правило 1-3-5 и метод Fresh or Fried, позволит более эффективно распределять задачи.

Баушева подчеркивает важность физической активности, рекомендуя утренние тренировки, разминку или прогулки в перерывах для повышения концентрации.

Период адаптации после отпуска требует внимания и заботы о себе.

Уточнения

Матрица Эйзенхауэра (англ. Eisenhower Matrix) — метод тайм-менеджмента, помогающий вычленить из всего потока дел самые важные и срочные, и распределить остальные задачи по параметрам скорости их реализации и ценности, это способствует регулированию рабочей нагрузки.



Ме́неджер руководи́тель, управля́ющий — специалист, занятый управлением процессами и персоналом (подчинёнными) на определённом участке коммерческого (торгового и иных) предприятия, организации.



