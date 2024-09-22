Эксперты рассказали про самые доступные места для отдыха в России

Туризм в России: где и как отдыхать, чтобы не разориться

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Ильи Уманского, самый бюджетный отдых в России в 2024 году предлагают Калмыкия, Магаданская, Орловская и Вологодская области, а также республика Марий Эл, сообщает "Рамблер".

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Калмыкия занимает первое место по доступности с средней ценой за ночь в отеле всего 3296 рублей. Следом идут Магаданская область (4003 рубля), Орловская область (4073 рубля), Вологодская область (4245 рублей) и республика Марий Эл (4372 рубля).

Средняя стоимость проживания в отелях по России выросла на 21% и составляет 7800 рублей. В Москве цена за ночь достигает 20 600 рублей, в Краснодарском крае — 60 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — 29 300 рублей.

Цены на авиабилеты увеличились в среднем на 30%, а на билеты на поезда — на 25%. Популярность путешествий на автомобилях растет из-за подорожания авиа и железнодорожного транспорта.

Согласно Роскачеству, 44% россиян предпочитают путешествовать на самолете, 43% — на автомобиле, а 42% — на поезде.

Уточнения

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.



Автоно́мная некомме́рческая организа́ция "Росси́йская систе́ма ка́чества" (Роска́чество) — национальная система мониторинга качества, осуществляющая независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов, и присваивающая лучшей российской продукции "Знак качества".



