Стюардесса рассказала о том, на что обратить внимание в первую очередь пассажирам

Стюардесса American Airlines поделилась секретом безопасности в путешествии

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса American Airlines поделилась советом по безопасности во время путешествий, сообщает Fox News.

Фото: www.flickr.com by Austrian Airlines, CC BY-SA 2.0

По словам Элли Кейс, во время поездок следует переворачивать вкладыш внутри бирки с личными данными владельца, чтобы посторонние не могли случайно его увидеть. При этом при потере багажа нашедшие его люди смогут перевернуть вкладыш и узнать имя и адрес владельца.

"Даже не смогу назвать точно число людей, которых я вижу ежедневно с выставленной напоказ личной информацией на бирках", — заключила Кейс.

Ранее стюардесса из России, работавшая в авиакомпании Emirates, дала советы по безопасности в отеле, рекомендуя закрывать дверь на все замки и заклеивать глазок пластырем.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир.



Вкла́дыш — то, что вкладывается во что-либо как дополнение, приложение.

