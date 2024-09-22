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Почему туристы бросают монеты в водоёмы: история традиции, которой уже более 2000 лет

Откуда появилась традиция туристов бросать монеты в фонтаны?
1:17
Туризм

Многие туристы следуют одному из самых известных суеверий — бросить монетку в воду, чтобы однажды вернуться в это место. Как правило, путешественники перед отъездом находят водоём или фонтан, где оставляют свою монету, даже не задумываясь о происхождении этой традиции.

Откуда появилась традиция туристов бросать монеты в фонтаны?
Фото: commons.wikimedia.org by Cassio Toledo, CC BY 3.0

Истоки этого обычая уходят в древность, когда греки верили, что в водоёмах обитают нимфы и другие духи. По преданиям, перед долгими путешествиями они оставляли деньги в воде, чтобы обеспечить себе защиту и удачу в пути. Эта практика перекочевала и в Древний Рим, где люди верили в покровительство Венеры, богини воды. Римляне бросали монеты в водоёмы, прося благословения на безопасное возвращение. Ценные монеты символизировали не только защиту, но и признательность богам.

С течением времени этот обычай трансформировался: теперь монета в воде символизирует не столько удачу на дороге, сколько обещание вернуться в полюбившееся место. Уже более семи веков люди продолжают следовать этой традиции, надеясь на счастливое возвращение, каждый раз бросая монеты в воду, будь то в известные фонтаны или скрытые от глаз водоёмы.

Уточнения

Фонта́н — природное (гейзер) или искусственно созданное явление, заключающееся в истечении жидкости (обычно воды) под действием оказываемого на неё давления, вверх или в сторону. 

Тради́ция — сложившаяся анонимно, в результате накопленного опыта, система норм, представлений, правил и образцов, которой руководствуется в своём поведении довольно обширная и стабильная группа людей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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