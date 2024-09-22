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Упаковка чемодана без стресса: лучшие лайфхаки для компактной укладки и рационального использования пространства

10 хитрых способов упаковать чемодан и уместить вдвое больше вещей
2:40
Туризм

Каждое путешествие начинается с вопроса: как всё уместить в чемодан? Вспомните свои поездки: часто приходилось сидеть на чемодане, чтобы закрыть его, или, что хуже, забыть что-то важное дома? Простые, но эффективные советы, которые помогут вам избежать этих неудобств и с лёгкостью собраться в дорогу.

10 хитрых способов упаковать чемодан и уместить вдвое больше вещей
Фото: www.freepik.com

Список вещей

Перед тем как начать собирать вещи, составьте список. Это поможет ничего не забыть и взять только необходимое.

Скручивайте одежду

Забудьте о классическом складывании одежды. Скручивая вещи в плотные рулончики, вы сэкономите место и предотвратите появление складок. Брюки, рубашки и футболки, скрученные таким образом, занимают меньше места, что даёт возможность взять с собой больше.

Вакуумные пакеты

Если у вас много вещей или нужно взять что-то объёмное, вакуумные пакеты — ваш лучший друг. Просто поместите одежду в пакет, удалите воздух, и ваши вещи станут вдвое компактнее.

Компрессионные кубики

Эти кубики — настоящая находка для тех, кто любит порядок. Они помогают организовать вещи по категориям: отдельно рубашки, отдельно нижнее бельё. Также они сжимают одежду, позволяя ещё больше сэкономить пространство.

Принцип матрёшки

Используйте место рационально: кладите мелкие вещи внутрь крупных. Например, носки можно положить внутрь обуви, а аксессуары — в карманы одежды. Это поможет не только оптимизировать пространство, но и сохранить порядок в чемодане.

Минимизация туалетных принадлежностей

Забудьте о больших бутылках шампуня и геля для душа. Перелейте их в небольшие дорожные ёмкости — это сократит объём и вес вашего багажа.

Планирование гардероба

Постарайтесь взять вещи, которые легко сочетаются друг с другом. Это позволит вам создавать различные образы, не перегружая чемодан лишней одеждой.

Использование ремней и застёжек

Если у вашего чемодана есть ремни, не забывайте их использовать. Они помогут зафиксировать одежду и предотвратят её смещение во время поездки.

Носите объёмные вещи на себе

Если ваш багаж слишком тяжёлый, наденьте самые объёмные вещи на себя: куртку, ботинки, джинсы. Это не только освободит место в чемодане, но и облегчит ваш багаж.

Правильная укладка

Тяжёлые вещи складывайте на дно, лёгкие — наверх. Это равномерно распределит вес и предотвратит смятие одежды.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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