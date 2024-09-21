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Итальянского спасателя оштрафовали на 1032 евро за спасение тонущей туристки без уведомления властей

Спасение туристки на пляже в Италии обернулось для спасателя крупным штрафом
1:50
Туризм

Курьёзный случай произошёл в итальянском городке Каваллино-Трепорти: местный спасатель на пляже пришёл на помощь тонущей пожилой туристке, но, вместо ожидаемой благодарности, столкнулся с солидным штрафом. Происшествие произошло 3 сентября, однако широкую огласку оно получило после бурного обсуждения в соцсетях, о чём сообщает издание Today.

Спасение туристки на пляже в Италии обернулось для спасателя крупным штрафом
Фото: unsplash.com by Natalie Collins, CC0

Спасатель, заметив женщину, которая с трудом боролась с волнами, вытащил её на берег и оказывал первую помощь до прибытия медиков. Женщина, 70-летняя туристка, была обессилена, и спасатель не отходил от неё ни на шаг, ожидая прибытия скорой помощи. Тем не менее, его усилия не были оценены по достоинству. В соответствии с бюрократическими требованиями, спасатель должен был сперва уведомить морское ведомство о случившемся, что он и не сделал. Именно за это начальство в порту выписало ему штраф в размере 1032 евро.

Интересно, что это не первый случай, когда данный 44-летний спасатель оказался в центре внимания. Три года назад он был награждён за спасение утопающего. Теперь же мужчина намерен оспорить несправедливое, по его мнению, наказание в суде. Мэр городка отметил, что спасённая туристка подтвердила профессионализм спасателя и безопасность отдыхающих на пляже.

Местные спасатели уже не раз жаловались на строгие штрафные санкции, а в разгар туристического сезона даже планировали забастовку, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Однако акция была отменена "из чувства ответственности за жизни людей", а вместо этого спасатели обратились к адвокатам для защиты своих прав.

Уточнения

Каваллино-Трепорти (итал. Cavallino-Treporti) — коммуна в Италии, располагается в провинции Венеция области Венеция.

Ита́лия — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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