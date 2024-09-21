Отдых в Анапе в бархатный сезон: отели заполнены, свободные номера доступны лишь в нескольких гостиницах

В конце сентября 2023 года многие гостиницы Анапы, особенно те, которые работают по системе "всё включено", уже почти полностью забронированы.
Некоторые отели на конец месяца уже не имеют свободных номеров или предлагают только ограниченные категории размещения. Например, в гостиничном комплексе Alean Family Doville 5* с 22 по 29 сентября можно забронировать только двухкомнатные семейные номера по цене от 279 тысяч рублей за неделю. В отеле "Дача del Sol Anapa Miracleon" 5* на этот период недоступны просторные номера bungalow suite, однако остаются бунгало площадью 27 кв. м с минимальной стоимостью от 223 тысяч рублей за неделю.
Несмотря на высокую занятость, ещё есть варианты размещения в отелях 5* таких как Movenpick Resort & Spa, "Гранд Отель Анапа" и Mira Family Resort & Spa. Однако, что касается отелей 4*, ситуация также непростая: только восемь из тринадцати комплексов всё ещё имеют свободные номера.
Например, в популярном Alean Family Riviera 4* доступны двухкомнатные семейные номера категорий standard и superior по цене от 222 тысяч рублей за неделю, в то время как в Alean Club Majestic все номера уже распроданы. Самый бюджетный вариант в категории 4* - полулюксы площадью 18 кв. м в отеле Del Mare, стоимость которых составляет 72 тысячи рублей за неделю, сообщает TourDom.
Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
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