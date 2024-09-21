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Отдых в Анапе в бархатный сезон: отели заполнены, свободные номера доступны лишь в нескольких гостиницах

Бархатный сезон в Анапе: свободных номеров до конца сентября почти не осталось
1:42
Туризм

В конце сентября 2023 года многие гостиницы Анапы, особенно те, которые работают по системе "всё включено", уже почти полностью забронированы.

Бархатный сезон в Анапе: свободных номеров до конца сентября почти не осталось
Фото: commons.wikimedia.org by Koralex2020, CC BY-SA 4.0

Некоторые отели на конец месяца уже не имеют свободных номеров или предлагают только ограниченные категории размещения. Например, в гостиничном комплексе Alean Family Doville 5* с 22 по 29 сентября можно забронировать только двухкомнатные семейные номера по цене от 279 тысяч рублей за неделю. В отеле "Дача del Sol Anapa Miracleon" 5* на этот период недоступны просторные номера bungalow suite, однако остаются бунгало площадью 27 кв. м с минимальной стоимостью от 223 тысяч рублей за неделю.

Несмотря на высокую занятость, ещё есть варианты размещения в отелях 5* таких как Movenpick Resort & Spa, "Гранд Отель Анапа" и Mira Family Resort & Spa. Однако, что касается отелей 4*, ситуация также непростая: только восемь из тринадцати комплексов всё ещё имеют свободные номера.

Например, в популярном Alean Family Riviera 4* доступны двухкомнатные семейные номера категорий standard и superior по цене от 222 тысяч рублей за неделю, в то время как в Alean Club Majestic все номера уже распроданы. Самый бюджетный вариант в категории 4* - полулюксы площадью 18 кв. м в отеле Del Mare, стоимость которых составляет 72 тысячи рублей за неделю, сообщает TourDom.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).

Ба́рхатный сезо́н — условное название одного из наиболее благоприятных периодов для отдыха и времяпрепровождения человека в условиях субтропиков, в частности в условиях средиземноморского климата.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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