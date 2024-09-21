Экологический туризм на подъёме: туристы смогут посетить уникальные уголки природы Охотского моря

В Магаданской области стартовала программа разработки морских туристических маршрутов по акватории Охотского моря.
По словам председателя регионального отделения Русского географического общества Александра Нестеровича, первые экскурсии уже состоялись. Участники смогли оценить живописные побережья, определить удобные для высадки места и провести первичный экологический мониторинг.
Предлагаемые туры пройдут по различным направлениям, включая остров Завьялова, полуостров Кони, мыс Плоский и другие природные достопримечательности. Также ведутся переговоры о включении в маршруты заповедника "Магаданский".
Экскурсии планируется проводить в течение 3-5 дней, что даст туристам возможность познакомиться с уникальной фауной региона, посетить музеи и мемориальные комплексы, а также насладиться живописными видами.
Туристические пакеты будут включать трансфер, экскурсионные программы, питание и услуги гида. Для размещения гостей на острове Завьялова уже построены гостиничные домики и туристический комплекс.
В ближайшее время там будут проложены пешие тропы и обустроены смотровые площадки для наблюдения за дикой природой — снежными баранами, китами и касатками.
Этот проект направлен на привлечение туристов в регион, развитие экологического туризма и создание комфортных условий для гостей, желающих исследовать богатую природу Охотского моря.
Охо́тское море — море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо.
Магада́н — город-порт на северо-востоке России. Административный центр Магаданской области и одноимённого городского округа.
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