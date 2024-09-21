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Экологический туризм на подъёме: туристы смогут посетить уникальные уголки природы Охотского моря

В Магаданской области разработают новые морские экскурсионные маршруты
1:34
Туризм

В Магаданской области стартовала программа разработки морских туристических маршрутов по акватории Охотского моря.

В Магаданской области разработают новые морские экскурсионные маршруты
Фото: commons.wikimedia.org by AlGaman, CC BY-SA 3.0

По словам председателя регионального отделения Русского географического общества Александра Нестеровича, первые экскурсии уже состоялись. Участники смогли оценить живописные побережья, определить удобные для высадки места и провести первичный экологический мониторинг.

Предлагаемые туры пройдут по различным направлениям, включая остров Завьялова, полуостров Кони, мыс Плоский и другие природные достопримечательности. Также ведутся переговоры о включении в маршруты заповедника "Магаданский".

Экскурсии планируется проводить в течение 3-5 дней, что даст туристам возможность познакомиться с уникальной фауной региона, посетить музеи и мемориальные комплексы, а также насладиться живописными видами.

Туристические пакеты будут включать трансфер, экскурсионные программы, питание и услуги гида. Для размещения гостей на острове Завьялова уже построены гостиничные домики и туристический комплекс.

В ближайшее время там будут проложены пешие тропы и обустроены смотровые площадки для наблюдения за дикой природой — снежными баранами, китами и касатками.

Этот проект направлен на привлечение туристов в регион, развитие экологического туризма и создание комфортных условий для гостей, желающих исследовать богатую природу Охотского моря.

Уточнения

Охо́тское море — море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо.

Магада́н  — город-порт на северо-востоке России. Административный центр Магаданской области и одноимённого городского округа.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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