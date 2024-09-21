Путёвки в Египет подешевели вдвое: где и когда выгоднее всего бронировать туры

Туроператоры назвали лучший период для бюджетного отдыха в Египте

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Конец ноября — начало декабря — это идеальное время для тех, кто хочет провести отпуск в Египте по выгодным ценам. Туроператоры, такие как Coral Travel, называют этот период настоящим "провалом" цен, когда стоимость туров резко падает. Например, в это время можно приобрести тур на двоих всего за 111 тысяч рублей в четырёхзвёздочный отель, что почти вдвое дешевле цен в октябре. Для сравнения, в октябре аналогичный тур стоит от 202 тысяч рублей. Праздничные цены, включая новогодние, также привлекательны — от 164 тысяч рублей, а роскошные пятёрки — от 204 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, CC BY 3.0

Coral Travel планирует полёты в Шарм-эль-Шейх до конца весны 2025 года, причём не только из Москвы, но и из регионов, таких как Самара, Уфа, Пермь, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Калининград. Также будут организованы рейсы в Хургаду, но в более ограниченном объёме — из Москвы и частично из Сочи. Большая часть рейсов будет выполнена авиакомпанией AlMasria Universal Airlines, причём из Москвы — 8-9 раз в неделю, из регионов — 1-2 раза. Спрос на октябрьские туры уже весьма высок — около 80% мест продано, что объясняет более высокие цены в этот период, сообщает АТОР.

После новогодних праздников ожидается ещё большее снижение цен, что делает январь привлекательным для туристов. Например, туры в четырёхзвёздочные отели можно будет приобрести всего за 82 тысячи рублей на двоих, а отдых в люксовом пятизвёздочном отеле обойдётся в 167 тысяч рублей.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).



Шарм-эш-Шейх — город-курорт в Египте на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры.

