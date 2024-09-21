Эксперты рассказали, какие направления и виды транспорта выбирают россияне для осенних путешествий в 2024 году

Исследование, проведённое сервисами Работа.ру и СберАвто, показало, что более половины опрошенных россиян (55%) предпочитают совершать поездки в сентябре.
Октябрь выбрали 14% респондентов, а ноябрь оказался самым непопулярным осенним месяцем для путешествий — его предпочитают лишь 4%. При этом 10% опрошенных не придают особого значения месяцу и считают любой осенний период подходящим для отдыха. Однако 15% россиян не планируют поездок этой осенью вовсе.
Среди главных преимуществ осенних поездок россияне отмечают комфортную погоду — этот фактор привлекает 60% респондентов. Ещё 19% считают плюсом отсутствие массового туризма, а 16% выделяют более низкую стоимость отдыха. Интересные события осени привлекают лишь 5% путешественников.
В плане выбора направления россияне чаще всего выбирают природные и культурные достопримечательности: лидирует Республика Карелия (45%), за ней следуют Алтай (39%) и Санкт-Петербург с Ленинградской областью (25%). В число популярных направлений также вошли Минеральные Воды (24%), Калининград (23%) и города Кавказских Минеральных Вод, такие как Пятигорск (22%) и Кисловодск (20%).
Интерес у путешественников также вызывают Байкал и Иркутская область (16%), Суздаль, Казань, Москва и Подмосковье. Плёс, Ярославль и Домбай занимают 14% предпочтений, а наименее популярны Красноярский край (13%), Адыгея (11%) и Владивосток (10%).
В плане транспортных предпочтений 52% россиян предпочитают поездки на автомобиле, 46% — на поезде, а 43% — на самолёте. Теплоход или корабль выбирают 16%, а автобус — всего 10%.
Эксперты рекомендуют путешественникам учитывать погоду в регионах, где они планируют отдых. Климатические условия могут сильно отличаться от привычных, что потребует подготовки автомобиля и заблаговременной смены шин.
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