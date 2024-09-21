Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса из American Airlines Элли Кейс поделилась неожиданным советом по безопасности во время путешествий, который касается того, как правильно использовать бирки на чемоданах.
В своём посте в соцсетях, на который обратило внимание издание Fox News, она рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону. Это поможет скрыть информацию от посторонних глаз, что особенно важно в аэропортах и других общественных местах.
Элли подчеркнула, что часто сталкивается с ситуациями, когда люди оставляют на виду свои личные данные, такие как имя и адрес. Это создаёт потенциальную угрозу утечки информации, которую могут использовать злоумышленники. Несмотря на то, что при потере багажа находящий его человек сможет перевернуть бирку и узнать данные владельца, сам факт открытой демонстрации этих данных многими пассажирами вызывает у неё беспокойство.
Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.
Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).
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