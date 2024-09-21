Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Стюардесса из American Airlines Элли Кейс поделилась неожиданным советом по безопасности во время путешествий, который касается того, как правильно использовать бирки на чемоданах.

Фото: www.freepik.com

В своём посте в соцсетях, на который обратило внимание издание Fox News, она рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону. Это поможет скрыть информацию от посторонних глаз, что особенно важно в аэропортах и других общественных местах.

Элли подчеркнула, что часто сталкивается с ситуациями, когда люди оставляют на виду свои личные данные, такие как имя и адрес. Это создаёт потенциальную угрозу утечки информации, которую могут использовать злоумышленники. Несмотря на то, что при потере багажа находящий его человек сможет перевернуть бирку и узнать данные владельца, сам факт открытой демонстрации этих данных многими пассажирами вызывает у неё беспокойство.

Уточнения

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.



Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

