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Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
1:01
Туризм

Стюардесса из American Airlines Элли Кейс поделилась неожиданным советом по безопасности во время путешествий, который касается того, как правильно использовать бирки на чемоданах.

Стюардесса раскрыла необычный способ повысить безопасность в путешествиях
Фото: www.freepik.com

В своём посте в соцсетях, на который обратило внимание издание Fox News, она рассказала, что пассажирам следует переворачивать вкладыш с личными данными на обратную сторону. Это поможет скрыть информацию от посторонних глаз, что особенно важно в аэропортах и других общественных местах.

Элли подчеркнула, что часто сталкивается с ситуациями, когда люди оставляют на виду свои личные данные, такие как имя и адрес. Это создаёт потенциальную угрозу утечки информации, которую могут использовать злоумышленники. Несмотря на то, что при потере багажа находящий его человек сможет перевернуть бирку и узнать данные владельца, сам факт открытой демонстрации этих данных многими пассажирами вызывает у неё беспокойство.

Уточнения

Чемода́н — тип сумки, представляющий собой коробку, используемую для хранения и транспортировки вещей.

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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