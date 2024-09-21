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Сотрудники турецкого отеля пожаловались на внутренний туризм и плохие манеры гостей

В Турции раскритиковали туристов за беспорядок на шведском столе
Туризм

Сотрудники турецкого отеля выразили недовольство поведением внутренних туристов за шведским столом, обвиняя их в неуважении к труду персонала.

В Турции раскритиковали туристов за беспорядок на шведском столе
Фото: commons.wikimedia.org by user:takoradee, CC BY-SA 3.0

Двое местных гостей оставили за собой беспорядок и значительное количество недоеденной пищи после завтрака. В то время как европейские туристы, находившиеся рядом, аккуратно сложили использованную посуду, турецкие отдыхающие взяли больше еды, чем могли съесть.

Работники отеля отметили, что их труд нелёгкий не только физически, но и эмоционально. Многие сотрудники вынуждены покидать свои семьи и проводить долгие часы на работе, обслуживая гостей. Особое возмущение вызвало отношение туристов к персоналу, которые не ценят их стараний.

Также было замечено, что некоторые внутренние туристы приезжают исключительно для того, чтобы "есть и пить", что, по мнению сотрудников, не является проблемой, если это сопровождается уважительным поведением. Однако вежливости и хороших манер, как отметили сотрудники отеля, у некоторых отдыхающих явно не хватает, сообщает "Турпром".

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Шведский стол буфет — способ подачи пищи, при котором множество блюд выставляются рядом, и еда разбирается по тарелкам самими гостями (например, на фуршете).

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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