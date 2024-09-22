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Спрос на загородные объекты размещения вырос в сентябре

Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
0:59
Туризм

Эксперты отмечают, что спрос на загородный отдых в сентябре значительно вырос из-за жаркой погоды. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Островок".

Туристы стали чаще отдыхать за городом в сентябре
Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, CC BY 2.0

Специалисты зафиксировали рост интереса к бронированию коттеджей, домов, глэмпингов и кемпингов в регионах Центральной России по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Уточняется, что спрос в Калужской и Владимирской областях вырос в 3 раза, Московской и Ярославской — в 2 раза, Ленинградской — на 69%, Воронежской — на 48%, Ивановской — на 44%, Тверской — на 40%.

При этом средняя стоимость ночи в коттеджах, домах, глэмпингах и кемпингах в сентябре составила 5,9 тысячи рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, почему глэмпинг привлекает туристов.

 

Уточнения

Глэ́мпинг — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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