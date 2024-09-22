Летом Московскую область посетили на 7% больше туристов, чем годом ранее

Летом в Московской области отдохнули 8,8 миллиона туристов

Летом Московская область приняла 8,8 миллиона путешественников. Это на 7% больше результата 2023 года за аналогичный период, пишет агентство Интерфакс со ссылкой на региональное министерство культуры и туризма.

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По данным Минкультуры, летом в регионе состоялось 13 масштабных мероприятий. Их посетили более 350 тысяч человек.

Кроме того, местные жители и гости Подмосковья могли отправиться в 194 парка культуры и отдыха. Было подготовлено около 90 мест для рыбалки, работало 19 объектов экстремального туризма, 8 аэроклубов и 22 яхт-клуба. В то же время любители экотуризма могли выбрать из 50 фермерских хозяйств.

Ранее Pravda.Ru писала о самых привлекательных местах Московской области.