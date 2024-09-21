Россияне избегают поездок в Саудовскую Аравию из-за запрета на алкоголь и высоких цен на визы

Раскрыта причина низкого интереса россиян к поездкам в Саудовскую Аравию

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Тарас Кобищанов обратил внимание на то, что российские туристы пока не проявляют активного интереса к Саудовской Аравии в качестве направления для отдыха, несмотря на её потенциал.

Фото: commons.wikimedia.org by lawepw, PDM

Главной причиной такого положения дел, по его мнению, является запрет на продажу алкоголя в этой стране. Как отметил Кобищанов, для российских туристов это существенное ограничение, и пока оно остаётся непреодолимым. При этом, власти Саудовской Аравии активно занимаются развитием туристической инфраструктуры, что включает в себя улучшение отелей и транспортных связей, сообщает РИА Новости.

Однако проблема недоступности алкоголя не единственная. Вице-президент АТОР также указал на дополнительные факторы, которые сдерживают рост туристического потока, среди которых важное место занимает стоимость визы. На данный момент она составляет 105 долларов, что, по его словам, особенно ощутимо для семейных туристов.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



Ви́за — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

