Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причина смертей в Индии остаётся неясной
Стрелок с Олимпиады сыграет в кино
Продукты из России в Китае: когда откроется первый торговый центр?
Lego и McLaren создали функциональную копию суперкара P1, разгоняющуюся до 64 км/ч
Эксперт оценил "инвестиционную привлекательность" Москвы
Удобрение для вереска: сезонные рекомендации по срокам и средствам
Россия наращивает импорт китайских часов
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
5 лучших ежедневных упражнений для женщин старше 50 лет для похудения

Плывем с комфортом: подбираем идеальную маску для ныряния в море

Защити глаза и дыши легко: что нужно знать, чтобы выбрать идеальную маску для ныряния
2:32
Туризм

Собираясь отправиться на отдых к морю, многие любители дайвинга и снорклинга задаются вопросом: как правильно выбрать маску для ныряния, чтобы она обеспечивала максимальный комфорт и безопасность под водой? От этого выбора действительно во многом зависит успех и впечатления от подводных приключений.

Защити глаза и дыши легко: что нужно знать, чтобы выбрать идеальную маску для ныряния
Фото: Self-photographed by Корниенко Виктор, CC BY-SA 3.0

Давайте разберёмся, на что обратить внимание при покупке маски для ныряния в море.

Посадка и комфорт

Прежде всего, маска должна максимально плотно и комфортно прилегать к лицу. Чтобы проверить это, приложите маску к лицу и слегка вдохните через нос — она должна легко удерживаться на лице без помощи рук. Обратите внимание, чтобы по краям не было щелей, которые могут пропускать воду.

Комфорт во время ношения также очень важен. Маска не должна давить или натирать кожу, вызывая неприятные ощущения. Обратите внимание на материал и форму переносицы и скул — они должны быть максимально анатомичными и не создавать дискомфорта.

Размер и форма

Выбирайте размер маски, соответствующий форме вашего лица. Для этого примерьте несколько вариантов разных размеров и форм. Идеальная маска должна полностью закрывать глаза и область вокруг них, не создавая помех при взгляде.

Также важно, чтобы маска имела низкопрофильную форму, позволяющую легко смотреть по сторонам во время ныряния. Массивные и громоздкие маски будут лишь мешать обзору и создавать дискомфорт.

Материалы и технологии

Качественная маска для дайвинга должна быть изготовлена из высокопрочных и износостойких материалов. Наиболее популярны маски из силикона, поликарбоната или термопластика.

Обратите внимание на наличие антизапотевающего покрытия на внутренней стороне стекла. Это позволит избежать запотевания и обеспечит хороший обзор под водой. Также проверьте, чтобы края маски были хорошо герметизированы.

Дополнительные функции

В зависимости от ваших предпочтений, можно выбрать маску, оснащенную дополнительными полезными функциями. Например, с креплением для камеры, регуляторами объема или обтекаемой формой. Это будет удобно для более продвинутых дайверов.

Но не стоит гнаться за излишней функциональностью, если вы только начинаете погружения. Главное — подобрать удобную и надежную базовую маску.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Раскрыт способ продлить чистоту окон на несколько месяцев с помощью простого раствора

Опытные хозяйки давно знают один секрет, который поможет продлить чистоту окон без лишних затрат. Всё, что нужно — это воспользоваться простым раствором.

Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Лавровый лист признан эффективным средством борьбы с тараканами
Лавровый лист вместо химии: как избавиться от тараканов натуральным способом
Сводка с фронта: армия РФ освободила Любимовку в Курской области, "план победы" Зеленского содержит сплошные "дай!"
Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?
152-мм пушка "Гиацинт-Б". Мощный голос российской артиллерии Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Как одна деталь на чемодане может уберечь ваши данные: совет от стюардессы
Что происходит с турбиной при длительной стоянке на холостом ходу
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Яркая, ароматная и витаминная: аппетитная творожно-рисовая запеканка с тыквой
Последние материалы
Причина смертей в Индии остаётся неясной
Стрелок с Олимпиады сыграет в кино
Продукты из России в Китае: когда откроется первый торговый центр?
Lego и McLaren создали функциональную копию суперкара P1, разгоняющуюся до 64 км/ч
Эксперт оценил "инвестиционную привлекательность" Москвы
Защити глаза и дыши легко: что нужно знать, чтобы выбрать идеальную маску для ныряния
Удобрение для вереска: сезонные рекомендации по срокам и средствам
Россия наращивает импорт китайских часов
Эксперты назвали тренды в интерьере, которые больше не актуальны
5 лучших ежедневных упражнений для женщин старше 50 лет для похудения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.