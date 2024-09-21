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Вологда вошла в число финалистов на звание Культурной столицы 2026 года

Вологда претендует на звание "Культурной столицы 2026 года": итоги голосования и финалисты
1:32
Туризм

Вологда может стать "Культурной столицей 2026 года". Об этом сообщили организаторы конкурса, который направлен на поддержку и развитие городов, согласно данным правительства Вологодской области.

Вологда претендует на звание "Культурной столицы 2026 года": итоги голосования и финалисты
Фото: commons.wikimedia.org by Nesksspb, CC BY-SA 4.0

В число финалистов вошли восемь городов: агломерации Зарайска и Коломны, Владивосток, Владимир, Екатеринбург, Иркутск, Омск, Томск и сама Вологда, которые в этом году борются за титул культурной столицы.

Граждане России, зарегистрированные на портале госуслуг, смогли участвовать в голосовании. Имя победившего города будет объявлено после презентации в конце 2024 года. Лучшему городу предоставят возможность получить дополнительные финансовые средства для проведения культурных мероприятий и модернизации инфраструктуры.

По итогам народного голосования Вологда заняла седьмое место в финале, получив более 59 тыс. голосов. Лидером стал Владимир с 90 тыс. голосов, за ним следуют Омск с 81 тыс. и Владивосток с 76 тыс. голосов.

Тюменская область будет проводить федеральный этап конкурса "Мастер года", который стартовал в прошлом году и изначально выделил Нижний Новгород и Грозный как лидеров. Теперь для городов с населением более 200 тыс. человек открывается возможность представить свою культуру и историю.

Уточнения

Во́логда — город в России, административный, культурный, транспортный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского муниципального округа, в который не входит, обладая статусом города областного значения и образуя городской округ город Вологда.
Вологда расположена в 450 км от Москвы и 650 км от Санкт-Петербурга. Население города — 311 859 чел. (2024). Население городского округа вместе с селом Молочным — 320 566 чел. Площадь равна 116 км2.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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