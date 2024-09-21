Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта причина низкого интереса россиян к поездкам в Саудовскую Аравию
Как выглядеть на миллион: одежда, которая поможет в карьере
Советы по хранению продуктов: как сохранить свежесть молочных продуктов
Как завоевать её доверие: искусство приручения собаки
В какое время лучше всего выкапывать хрен для лучшего аромата
Умеренное употребление кофеина снижает риск диабета
Гонщик Хэмилтон увидел в высказывании главы FIA расизм
Мужская косметика: нужна ли она каждому мужчине
Простые и эффективные способы, которые помогут привлечь бабочек в сад

Самые известные места силы в России

Места силы в России: самые энергетические точки для путешествий
4:52
Туризм

На Земле существует множество мест, которые привлекают своей уникальной энергетикой и способностью дарить ощущение силы, покоя и просветления. В России также есть множество таких уголков, известных своими легендами и особой атмосферой. В этом обзоре мы расскажем о самых значимых местах силы, которые стоит посетить.

Места силы в России: самые энергетические точки для путешествий
Фото: www.freepik.com

Гора Белуха

Белуха, высотой 4509 м, — самая высокая гора Сибири и Алтая, расположенная в Катунском хребте. Постоянно покрытая снегом, эта двуглавая вершина считается священной среди коренных алтайцев, которые совершают у её подножия обряды, не поднимаясь на вершину. Согласно легендам, Белуха — это место, где спрятана мистическая Шамбала, потусторонняя страна, привлекающая эзотериков и путешественников, ищущих силы и исцеления.

Остров Ольхон

Остров Ольхон, расположенный на Байкале, — одно из самых мощных мест силы в России. Здесь находится скала Шаманка, одна из девяти великих святынь Азии. По легенде, она была сложена из драгоценных металлов и охранялась злой шаманкой. Даже сегодня скала сохраняет мощную энергию, которую ощущают все, кто приходит сюда с чистыми мыслями.

Шардонский архипелаг

На Онежском озере в Карелии находится Шардонский архипелаг, состоящий из 40 необитаемых островов. Один из островков известен своим лесом с искривлёнными и обожженными молниями деревьями. Это место считается мощным энергетическим центром, куда туристы возвращаются за ощущением бодрости и внутренней гармонии.

Озеро Светлояр

Расположенное в 130 км от Нижнего Новгорода озеро Светлояр называют русской Атлантидой. Легенда гласит, что в его водах скрыт древний град Китеж, который исчез, чтобы не достаться врагам. Считается, что в тишине можно услышать колокольный звон города. Вода Светлояра считается святой, а его энергетика привлекает тех, кто ищет благословение и исполнения желаний.

Дольмены Краснодарского края

В Краснодарском крае, недалеко от Геленджика, расположены древние дольмены, возраст которых насчитывает тысячелетия. Их назначение до конца не ясно: возможно, они служили местами медитации или погребения. Туристы отмечают, что дольмены наполняют их ощущением мудрости и внутренней гармонии.

Сундуки

В Хакасии находится горная цепь, известная как Сундуки. Местные жители верят, что это место обладает особой энергетикой, которая помогает исполнить желания. Сундуки привлекают не только своей мистической аурой, но и древними артефактами, такими как наскальные рисунки и древние астрономические сооружения.

Валаам

Архипелаг Валаам, расположенный в Ладожском озере, славится не только своей природной красотой, но и древним Спасо-Преображенским монастырем. Это место обладает удивительной энергетикой, а суровый климат и монашеские традиции создают особую атмосферу для духовного восстановления и уединения.

Гора Иремель

Гора Иремель, вторая по высоте вершина Южного Урала, — священное место для башкир. Они верят, что именно здесь можно зарядиться энергией, обрести крылья и оставить за спиной жизненные невзгоды. Туристы, поднимающиеся на Иремель, часто отмечают улучшение самочувствия и прилив вдохновения.

Плато Укок

Плато Укок на Алтае, на стыке границ России, Китая, Казахстана и Монголии, — труднодоступное место с древними курганами и геоглифами, которые считаются следами посещения инопланетных цивилизаций. Это уникальное место дарит путешественникам возможность слиться с природой и найти ответы на важные жизненные вопросы.

Долина гейзеров (Камчатка)

Камчатская Долина гейзеров — это одно из самых впечатляющих мест России. Горячие источники, бурные вулканы и живописные пейзажи привлекают сюда людей, ищущих силы и вдохновения. Это удалённое место — настоящее природное чудо, где можно почувствовать мощь земли и её стихии.

Россия богата местами силы, где можно не только насладиться природой, но и почувствовать особую энергетику.
Если вы готовы отправиться в путь и испытать эти уникальные места на себе, обратитесь к туроператорам "Большая Страна", которые помогут выбрать лучший маршрут для вашего путешествия.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Что делать, если ключ зажигания пропал
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов" Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Советы по хранению продуктов: как сохранить свежесть молочных продуктов
Как завоевать её доверие: искусство приручения собаки
В какое время лучше всего выкапывать хрен для лучшего аромата
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Умеренное употребление кофеина снижает риск диабета
Гонщик Хэмилтон увидел в высказывании главы FIA расизм
Мужская косметика: нужна ли она каждому мужчине
Места силы в России: самые энергетические точки для путешествий
Простые и эффективные способы, которые помогут привлечь бабочек в сад
Как выбрать модные очки: главные тренды 2024 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.