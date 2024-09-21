Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экспорт российского зерна в Китай вырос почти вдвое
Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте
Чёрные пятна на листве яблони: определяем причины и устраняем проблему
На чём не стоит экономить при обустройстве квартиры?
Венгрия перестала зависеть от транзита газа России через Украину
Советы, как правильно и эффективно худеть
Как угонщики используют монетку для кражи автомобиля
750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
Сравнение полезных свойств слив и чернослива

Чемодан в плёнке: стоит ли прибегать к такой мере предосторожности?

Обёртывание чемодана перед полётом: разбираемся, действительно ли это необходимо
2:03
Туризм

Очень часто можно заметить, как пассажиры в аэропортах упаковывают свои чемоданы в специальную прозрачную плёнку. Это называется "упаковка багажа" и, казалось бы, должно надёжно защитить вещи в поездке. Но так ли это на самом деле? Стоит ли прибегать к такой мере предосторожности перед полётом?

Обёртывание чемодана перед полётом: разбираемся, действительно ли это необходимо
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, CC BY 2.0

Основная цель упаковки чемодана в плёнку — защитить содержимое от повреждений и несанкционированного доступа во время транспортировки. Плёнка действительно может помочь предотвратить мелкие царапины, загрязнения, а также затруднить вскрытие чемодана посторонними лицами. Однако здесь есть несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Во-первых, упаковка не гарантирует полную защиту от повреждений. Чемоданы всё равно могут быть помяты, сдавлены или протёрты во время погрузки/выгрузки, особенно если они находятся в самом низу багажного отсека. Плёнка лишь создаёт иллюзию безопасности.

Во-вторых, упаковка в плёнку может вызывать дополнительные проблемы. Она увеличивает объём и вес багажа, что может привести к превышению установленных лимитов. Кроме того, такие чемоданы сложнее идентифицировать, что затрудняет их сортировку и поиск в аэропорту.

Наконец, упаковка в плёнку часто воспринимается как признак того, что в чемодане могут находиться ценные или запрещённые вещи. Это может привлечь нежелательное внимание службы безопасности и даже спровоцировать более тщательный досмотр.

Таким образом, обычно нет острой необходимости дополнительно упаковывать чемодан в плёнку перед полётом. Гораздо эффективнее использовать качественный, прочный чемодан с надёжными замками. Также не стоит класть в багаж слишком хрупкие или ценные вещи — лучше взять их с собой в ручную кладь. В целом, упаковка в плёнку скорее создаёт иллюзию безопасности, чем реально защищает ваши вещи.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Как действовать при потере ключа зажигания
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Мясо, которое тает во рту: технология маринования для сочного шашлык
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
Экспорт российского зерна в Китай вырос почти вдвое
Обёртывание чемодана перед полётом: разбираемся, действительно ли это необходимо
Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте
Чёрные пятна на листве яблони: определяем причины и устраняем проблему
На чём не стоит экономить при обустройстве квартиры?
Венгрия перестала зависеть от транзита газа России через Украину
Советы, как правильно и эффективно худеть
Как угонщики используют монетку для кражи автомобиля
750 новых животных добавлено в Национальный список Австралии
Сравнение полезных свойств слив и чернослива
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.