Полет без стресса: рекомендации на борту самолёта

Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Полёты на самолёте, особенно для многих людей, могут быть достаточно стрессовыми ситуациями. Однако существует ряд простых правил поведения, которые помогут сделать ваш полет комфортным не только для вас, но и для окружающих пассажиров. Давайте рассмотрим основные моменты того, как следует себя вести на борту самолета.

Фото: www.flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Соблюдайте правила безопасности

Строго следуйте всем указаниям и инструкциям экипажа самолета. Пристегивайте ремни безопасности во время взлета, посадки и при турбулентности. Не создавайте помех при эвакуации.

Будьте вежливы и уважительны

Относитесь с уважением ко всему персоналу самолета. Не повышайте голос, не выражайтесь грубо. Не просите бортпроводников о чем-либо неразумном.

Заботьтесь о личном пространстве

Постарайтесь не вторгаться в личное пространство соседей по креслу. Не раскладывайтесь слишком широко, не отклоняйте спинку сиденья слишком сильно. Аккуратно кладите вещи в верхние отсеки.

Соблюдайте тишину и покой

Старайтесь говорить тихо, не включайте на полную громкость наушники или аудио/видео на ваших гаджетах. Избегайте громких разговоров по телефону. Не шумите и не мешайте отдыхать другим пассажирам.

Следите за личной гигиеной

Держите себя и свое личное пространство в чистоте. Не ешьте слишком пахучую еду. Контролируйте свои эмоции и не злоупотребляйте алкоголем.

Будьте готовы к задержкам и нештатным ситуациям

Сохраняйте спокойствие, если полет задерживается или возникают непредвиденные ситуации. Не паникуйте, следуйте указаниям экипажа.

Соблюдение этих простых правил поможет вам и другим пассажирам провести полет комфортно и безопасно. Помните, что авиаперелёт — это не только способ быстро добраться до места назначения, но и общее пространство, где следует проявлять вежливость и взаимное уважение.