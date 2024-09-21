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Полет без стресса: рекомендации на борту самолёта

Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте
2:04
Туризм

Полёты на самолёте, особенно для многих людей, могут быть достаточно стрессовыми ситуациями. Однако существует ряд простых правил поведения, которые помогут сделать ваш полет комфортным не только для вас, но и для окружающих пассажиров. Давайте рассмотрим основные моменты того, как следует себя вести на борту самолета.

Будьте вежливы и уважительны: как нужно себя вести в самолёте
Фото: www.flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Соблюдайте правила безопасности

Строго следуйте всем указаниям и инструкциям экипажа самолета. Пристегивайте ремни безопасности во время взлета, посадки и при турбулентности. Не создавайте помех при эвакуации.

Будьте вежливы и уважительны

Относитесь с уважением ко всему персоналу самолета. Не повышайте голос, не выражайтесь грубо. Не просите бортпроводников о чем-либо неразумном.

Заботьтесь о личном пространстве

Постарайтесь не вторгаться в личное пространство соседей по креслу. Не раскладывайтесь слишком широко, не отклоняйте спинку сиденья слишком сильно. Аккуратно кладите вещи в верхние отсеки.

Соблюдайте тишину и покой

Старайтесь говорить тихо, не включайте на полную громкость наушники или аудио/видео на ваших гаджетах. Избегайте громких разговоров по телефону. Не шумите и не мешайте отдыхать другим пассажирам.

Следите за личной гигиеной

Держите себя и свое личное пространство в чистоте. Не ешьте слишком пахучую еду. Контролируйте свои эмоции и не злоупотребляйте алкоголем.

Будьте готовы к задержкам и нештатным ситуациям

Сохраняйте спокойствие, если полет задерживается или возникают непредвиденные ситуации. Не паникуйте, следуйте указаниям экипажа.

Соблюдение этих простых правил поможет вам и другим пассажирам провести полет комфортно и безопасно. Помните, что авиаперелёт — это не только способ быстро добраться до места назначения, но и общее пространство, где следует проявлять вежливость и взаимное уважение.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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