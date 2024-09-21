Блогерша рассказала про обыденные вещи для России, которые в Исландии считаются роскошью

Что в Исландии считается роскошью, а в России — обыденностью

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша, путешествуя по Исландии, обнаружила, что некоторые привычные для россиян вещи в этой стране считаются роскошью, сообщает "Рамблер".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, палаточный отдых, который в России считается бюджетным вариантом, в Исландии требует дополнительных затрат.

Палатки можно устанавливать только в специально оборудованных местах за плату, а суровые погодные условия требуют качественного снаряжения.

Также блогерша отметила, что одежда из натуральной шерсти в Исландии стоит значительно дороже, чем в России, где ее можно купить по доступной цене.

Алкогольные напитки в Исландии облагаются высокими налогами и стоят дорого, в отличие от России, где доступны каждому.

Прогулки в лесах, которые в России считаются обычным явлением, в Исландии требуют затрат на поездки в другие страны.

Блогерша также удивилась, что частные дома с земельными участками в Исландии считаются символом богатства, поскольку земля в стране является ценным ресурсом.

Уточнения

Пала́тка — временное жилище из ткани, быстро возводимая сборно-разборная конструкция, предназначенная для защиты от неблагоприятных погодных условий (снега, дождя, ветра, солнца) и временного проживания людей, хозяйственных нужд, а также складирования различных материалов (имущества, аппаратуры) в полевых условиях.



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