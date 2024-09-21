Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Питомцы для хорошего настроения: топ самых смешных пород собак
На принадлежащую Тимченко и Ротенбергу арену забрались воры
Всемирная организация здравоохранения подтвердила успех Иордании
Как добиваться компенсации за ущерб от некачественных дорог
Способы исправления рыхлой почвы для дачников
Увеличенный расход масла на холостом ходу у турбодвигателей
Новая мода на осень: что носить, а что убрать из гардероба
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыта причина низкого интереса россиян к поездкам в Саудовскую Аравию

Избинг, как новый тренд, привлекает туристов в Россию

В России набирает популярность избинг
1:04
Туризм

Избинг — новый тренд в российском туризме, сочетающий экологичный, рекреационный и историко-культурный отдых, сообщает "Рамблер".

В России набирает популярность избинг
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Туристы могут насладиться деревенской жизнью, проживая в комфортных условиях, в традиционных избах, участвуя в сельских работах, таких как сенокос или рубка дров.

Это направление особенно популярно в Костромской и Ивановской областях, предлагаются недельные туры с завтраком на берегу Волги по цене 122 тысяч рублей на трех человек.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин подчеркивает, что избинг является частью глэмпинга, предоставляет возможность отдохнуть на природе, насладиться баней и окунуться в историческую атмосферу.

Он также отмечает, что каждый регион обладает уникальным культурным потенциалом, что позволяет создавать разнообразные программы отдыха.

Кроме того, в России развивается гастрономический туризм, предлагает попробовать региональные блюда и напитки.

Уточнения

Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
 

Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ошибки садоводов: что происходит, если не собирать семена бархатцев вовремя

Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.

Как самостоятельно собрать семена бархатцев
Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу
Сделайте паштет сами и забудьте про лишние консерванты
ПЗРК "Верба". Оружие, которое успешно скидывает с небес на землю натовскую технику
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов" Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Что делать, если ключ зажигания пропал
Сводка с фронта: боевики 92-й бригады ВСУ просят мешки для трупов, команда Камалы Харрис отказала Зеленскому во встрече
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Как не навредить кошке: что хозяева часто делают неправильно
Последние материалы
В России набирает популярность избинг
Новая мода на осень: что носить, а что убрать из гардероба
Хозяйки рассказали, как сохранить чистоту окон на несколько месяцев
Раскрыта причина низкого интереса россиян к поездкам в Саудовскую Аравию
Как выглядеть на миллион: одежда, которая поможет в карьере
Советы по хранению продуктов: как сохранить свежесть молочных продуктов
Как завоевать её доверие: искусство приручения собаки
В какое время лучше всего выкапывать хрен для лучшего аромата
В Днепропетровского ракетный удар по университету внутренних дел принёс "жирный улов"
Умеренное употребление кофеина снижает риск диабета
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.