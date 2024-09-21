Избинг, как новый тренд, привлекает туристов в Россию

Избинг — новый тренд в российском туризме, сочетающий экологичный, рекреационный и историко-культурный отдых, сообщает "Рамблер".
Туристы могут насладиться деревенской жизнью, проживая в комфортных условиях, в традиционных избах, участвуя в сельских работах, таких как сенокос или рубка дров.
Это направление особенно популярно в Костромской и Ивановской областях, предлагаются недельные туры с завтраком на берегу Волги по цене 122 тысяч рублей на трех человек.
Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин подчеркивает, что избинг является частью глэмпинга, предоставляет возможность отдохнуть на природе, насладиться баней и окунуться в историческую атмосферу.
Он также отмечает, что каждый регион обладает уникальным культурным потенциалом, что позволяет создавать разнообразные программы отдыха.
Кроме того, в России развивается гастрономический туризм, предлагает попробовать региональные блюда и напитки.
Глэ́мпинг (англ. Glamping) — разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.
Потенциа́л — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.
Чтобы сохранить декоративные свойства бархатцев и их всхожесть, семена нужно собирать правильно и в подходящий момент.