Назван главный курорт для отдыха россиян с детьми в октябре

Какие города россияне выбирают для отдыха с детьми

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сочи стал главным курортом для семейного отдыха россиян с детьми, которые учатся в школе, сообщает "Лента". По данным сервиса "Яндекс Путешествия", россияне с детьми летят в Сочи в среднем на шесть дней, тратя около 24 тысяч рублей на авиабилеты в оба конца.

Фото: Mos.ru by Юлия Иванко, CC BY 3.0

Калининград занял второе место по популярности для семейного отдыха, предлагая пятидневные поездки по цене около 10 тысяч рублей за перелет.

Москва и Санкт-Петербург также входят в топ популярных направлений, со средним пребыванием в четыре и пять дней соответственно.

В список популярных направлений для семейного отдыха на осенних каникулах также вошли Казань, Владикавказ, Махачкала, Астрахань, Мурманск и Минеральные Воды.

Уточнения

Авиабиле́т — договор о перевозке между авиакомпанией и пассажиром, предоставляющий право на услуги авиационной пассажирской перевозки, в виде именного документа установленного образца.



Перелёт — перемещение летательного аппарата (людей) или птицы из одного пункта в другой.

