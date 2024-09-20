Борьба за Байкал: кто пытается разрешить вырубку лесов в заповедных зонах

Будут ли ради отелей вырубать заповедные леса на Байкале

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

В СМИ распространилась информация о письме предпринимателей, предлагающем разрешить строительство объектов туризма на территории лесов, включая заповедные зоны, в частности, около Байкала, сообщает Tourdom.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, CC BY-SA 4.0

Однако эксперты разъясняют, что в письме речь идет о законопроекте, разработанном в феврале, который касается развития горнолыжных комплексов, а не Байкала.

Законопроект направлен на снятие барьеров, препятствующих развитию горнолыжного туризма в России, таких как запрет на выборочную и сплошную рубку лесов.

Предложения по Байкалу содержатся в другом документе — поправках в федеральные законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе", которые были внесены в Госдуму в июне 2022 года и приняты в первом чтении.

Эти поправки, в частности, предполагают разрешение сплошной вырубки лесов для строительства инфраструктуры в особой экономической зоне "Ворота Байкала", но дальнейшие перспективы проекта пока неясны.

Уточнения

Горнолыжный туризм в России — вид туризма в России, рассчитанный на любителей лыжного спорта и зимнего отдыха в горах, который принадлежит к специальным видам туризма и содержит элементы горного, спортивного, оздоровительного, экологического и рекреационного туризма.



Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



