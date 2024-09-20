Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны
Волонтёры организовали приюты для животных после тайфуна «Бебинка»
Стилист Шумилина: плиссированная юбка удачно сочетается с кожаным жакетом или олимпийкой
Клубничный лимонад своими руками: ингредиенты и рецепт
L.A. Times: двое американцев были заражены червями-паразитами, которые пожирают мозг
Падел и теннис похожи только на первый взгляд
Секреты идеальной кожи: как защитить гидролипидный барьер
Uniper и ConocoPhillips продлили долгосрочное газовое партнёрство

Борьба за Байкал: кто пытается разрешить вырубку лесов в заповедных зонах

Будут ли ради отелей вырубать заповедные леса на Байкале
1:06
Туризм

В СМИ распространилась информация о письме предпринимателей, предлагающем разрешить строительство объектов туризма на территории лесов, включая заповедные зоны, в частности, около Байкала, сообщает Tourdom.

Будут ли ради отелей вырубать заповедные леса на Байкале
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, CC BY-SA 4.0

Однако эксперты разъясняют, что в письме речь идет о законопроекте, разработанном в феврале, который касается развития горнолыжных комплексов, а не Байкала.

Законопроект направлен на снятие барьеров, препятствующих развитию горнолыжного туризма в России, таких как запрет на выборочную и сплошную рубку лесов.

Предложения по Байкалу содержатся в другом документе — поправках в федеральные законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе", которые были внесены в Госдуму в июне 2022 года и приняты в первом чтении.

Эти поправки, в частности, предполагают разрешение сплошной вырубки лесов для строительства инфраструктуры в особой экономической зоне "Ворота Байкала", но дальнейшие перспективы проекта пока неясны.

Уточнения

Горнолыжный туризм в России — вид туризма в России, рассчитанный на любителей лыжного спорта и зимнего отдыха в горах, который принадлежит к специальным видам туризма и содержит элементы горного, спортивного, оздоровительного, экологического и рекреационного туризма.

Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Х-101 нацелена на Запад. Российская ударная сила с "британским" радиусом действия

Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.

Ракета Х-101. Могучее вооружение с дальним радиусом действия
Кошки разных цветов и их энергетическое влияние на дом
Выбираем питомца: как цвет шерсти кошки влияет на вашу жизнь
Краснодарский край стал самым опасным регионом для летнего отдыха в 2024 году
Почему атмосферные двигатели лучше турбированных? Разбираем все плюсы
ПЗРК "Верба". Современная российская защита от воздушных угроз НАТО Дмитрий Плотников Театр Моссовета готов к приёму зрителей — открылся 102-й сезон Анжела Якубовская Последний султан Турции покорился русским и лупил англичан Сергей Лебедев
Талия станет тонкой и изящной: 5 упражнений для похудения в области живота
Не по классике, но очень сочно и действительно вкусно: лечо с кабачками на зиму
Что делать, если ключ зажигания пропал
Что делать, если ключ зажигания пропал
Последние материалы
Икра из баклажанов: лёгкий и быстрый способ приготовления
Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны
Волонтёры организовали приюты для животных после тайфуна «Бебинка»
Стилист Шумилина: плиссированная юбка удачно сочетается с кожаным жакетом или олимпийкой
Клубничный лимонад своими руками: ингредиенты и рецепт
L.A. Times: двое американцев были заражены червями-паразитами, которые пожирают мозг
Падел и теннис похожи только на первый взгляд
Секреты идеальной кожи: как защитить гидролипидный барьер
Uniper и ConocoPhillips продлили долгосрочное газовое партнёрство
Эксперт призвал водителей не торопиться в сервис, если загорелся Check Engine
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.