Борьба за Байкал: кто пытается разрешить вырубку лесов в заповедных зонах

В СМИ распространилась информация о письме предпринимателей, предлагающем разрешить строительство объектов туризма на территории лесов, включая заповедные зоны, в частности, около Байкала, сообщает Tourdom.
Однако эксперты разъясняют, что в письме речь идет о законопроекте, разработанном в феврале, который касается развития горнолыжных комплексов, а не Байкала.
Законопроект направлен на снятие барьеров, препятствующих развитию горнолыжного туризма в России, таких как запрет на выборочную и сплошную рубку лесов.
Предложения по Байкалу содержатся в другом документе — поправках в федеральные законы "Об охране озера Байкал" и "Об экологической экспертизе", которые были внесены в Госдуму в июне 2022 года и приняты в первом чтении.
Эти поправки, в частности, предполагают разрешение сплошной вырубки лесов для строительства инфраструктуры в особой экономической зоне "Ворота Байкала", но дальнейшие перспективы проекта пока неясны.
Горнолыжный туризм в России — вид туризма в России, рассчитанный на любителей лыжного спорта и зимнего отдыха в горах, который принадлежит к специальным видам туризма и содержит элементы горного, спортивного, оздоровительного, экологического и рекреационного туризма.
Байка́л — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.
Х-101 — это российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля", разработанная для нанесения высокоточных ударов по наземным целям на большой дистанции.