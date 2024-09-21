Парк-отель стоимостью 5,8 миллиарда рублей построят в Тверской области

В Тверской области откроется парк-отель стоимостью 5,8 миллиарда рублей

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупный проект по строительству парк-отеля "Маяки. Селигёр" реализуется в Осташковском округе Тверской области. Соответствующая информация опубликована на сайте областного правительства.

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

На заседании межведомственной комиссии по вопросам развития лесопромышленного комплекса и лесных отношений приняли решения, которые необходимы для обустройства рекреационной зоны парка-отеля. На территории комплекса сформируют прогулочную инфраструктуру, общественную площадку, а также построят пункты выдачи спортивного инвентаря.

При этом известно, что в парк-отель будут включены гостиничный комплекс, детские центры, бассейны и спортивные площадки. Главной особенностью комплекса станет смотровой маяк. Для строительства парка-отеля понадобится 5,8 миллиардов рублей.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Астраханской области открылся самый крупный в регионе гостиничный комплекс.

Уточнения

Тверска́я о́бласть — субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа, является частью Центрального экономического района. Административный центр — Тверь.

