Россияне, летевшие бизнес-классом S7, были сняты с рейса после опасной шутки о взрывном устройстве

Пассажиры бизнес-класса были сняты с рейса после неудачной шутки

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Двое пассажиров бизнес-класса S7 Airlines, направлявшихся из Новосибирска на Камчатку, оказались в центре неприятного инцидента из-за неудачной шутки.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Во время посадки стюардесса начала поправлять ручную кладь на багажной полке. Мужчинам, сидевшим на местах 1А и 1С, это не понравилось, и они саркастически заявили, что в их сумке лежит бомба. Эти слова, произнесённые в столь напряжённой обстановке, моментально вызвали реакцию экипажа и службы безопасности.

После инцидента путешественников немедленно сняли с рейса и доставили в полицию. Специалисты службы безопасности, полицейские с собаками и сапёры тщательно осмотрели самолёт и пассажиров, но ничего подозрительного обнаружено не было. Тем не менее, ситуация привела к задержке рейса на два часа, что вызвало неудобства для остальных пассажиров, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Уточнения

Бо́мба — название обширного ряда видов и типов боевых припасов и взрывных устройств.



Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

