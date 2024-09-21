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Россияне, летевшие бизнес-классом S7, были сняты с рейса после опасной шутки о взрывном устройстве

Пассажиры бизнес-класса были сняты с рейса после неудачной шутки
1:01
Туризм

Двое пассажиров бизнес-класса S7 Airlines, направлявшихся из Новосибирска на Камчатку, оказались в центре неприятного инцидента из-за неудачной шутки.

Пассажиры бизнес-класса были сняты с рейса после неудачной шутки
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Во время посадки стюардесса начала поправлять ручную кладь на багажной полке. Мужчинам, сидевшим на местах 1А и 1С, это не понравилось, и они саркастически заявили, что в их сумке лежит бомба. Эти слова, произнесённые в столь напряжённой обстановке, моментально вызвали реакцию экипажа и службы безопасности.

После инцидента путешественников немедленно сняли с рейса и доставили в полицию. Специалисты службы безопасности, полицейские с собаками и сапёры тщательно осмотрели самолёт и пассажиров, но ничего подозрительного обнаружено не было. Тем не менее, ситуация привела к задержке рейса на два часа, что вызвало неудобства для остальных пассажиров, сообщает Telegram-канал "Авиаторщина".

Уточнения

Бо́мба — название обширного ряда видов и типов боевых припасов и взрывных устройств. 

Самолёт — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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