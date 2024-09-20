В Саудовской Аравии рассчитывают на увеличение турпотока из России к 2030 году

В Саудовской Аравии рассчитывают принять 2 миллиона российских туристов к 2030 году

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что с 2030 года в страну будут приезжать 2 миллиона туристов из России. Ранее планировалось принимать 800 тысяч путешественников из РФ ежегодно к этому времени, сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на гендиректора Саудовского управления по туризму Фахда Хамидаддина.

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По его словам, в 2015-2018 годах в Саудовской Аравии начались преобразования, в которых туризм являлся одной из составляющих трансформаций. Предполагалось, что страну к 2030 году посетят 100 миллионов иностранцев. Однако началась пандемия и государство сосредоточилось на внутреннем туризме.

Пока международный туризм находился на паузе, Саудовская Аравия готовилась к его возобновлению. В том числе улучшалось состояние инфраструктуры и логистики. В 2023 году удалось достичь турпотока в 106 миллионов человек. Эта цифра превысила ожидания. Поэтому теперь власти рассчитывают принять как минимум 2 миллиона россиян к 2030 году.

Фахд Хамидаддин добавил, что в Саудовской Аравии реализуется большое количество масштабных проектов. Среди них — морские курорты, организация крупных событий и многое другое.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России наблюдается рост числа туристов из Саудовской Аравии.

Уточнения

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге и омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем — на западе.

