Стала известна главная причина отдыха туристов в межсезонье

Туристы отдыхают в межсезонье ради экономии — исследование

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Специалисты компании "OneTwoTrip" провели исследование среди 1823 пользователей. Они выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79% опрошенных. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании.

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В качестве главной причины отдыха в низкий сезон респонденты назвали возможность сэкономить на билетах и гостиницах (94%). Почти столько же человек отметили, что любят поездки в межсезонье благодаря малому числу туристов на курортах. При этом самой лучшей страной для путешествий респонденты назвали Таиланд. В топ-5 также пошли Турция, Китай, Россия и Италия.

Ранее Pravda.Ru писала, в какие месяцы лучше всего отдыхать в 2025 году.