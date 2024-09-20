Стала известна главная причина отдыха туристов в межсезонье

Специалисты компании "OneTwoTrip" провели исследование среди 1823 пользователей. Они выяснили, что в межсезонье предпочитают отдыхать 79% опрошенных. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные компании.
В качестве главной причины отдыха в низкий сезон респонденты назвали возможность сэкономить на билетах и гостиницах (94%). Почти столько же человек отметили, что любят поездки в межсезонье благодаря малому числу туристов на курортах. При этом самой лучшей страной для путешествий респонденты назвали Таиланд. В топ-5 также пошли Турция, Китай, Россия и Италия.
Ранее Pravda.Ru писала, в какие месяцы лучше всего отдыхать в 2025 году.
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