Турция теряет популярность среди туристов: резкий рост цен вынуждает искать другие направления для отдыха

Турция больше не манит: почему туристы уезжают из страны

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Турции наблюдается кризис в сфере туризма, который затронул как местных, так и иностранных путешественников. Член Комиссии по общественным работам, транспорту, реконструкции и туризму Турции Гюлькан Кыш заявила, что внутренний туризм практически исчез.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitalis Eichwald, CC BY-SA 3.0

Экономическая ситуация не позволяет большинству турок, особенно пенсионерам и людям с минимальной заработной платой, планировать отдых. Стоимость проживания в отелях, которая составляет 4000-5000 турецких лир за ночь, стала неподъемной для местных жителей. Дополнительные расходы на транспорт и питание также значительно увеличились, что только усилило проблему.

Влияние кризиса ощущается и на международном уровне. Кыш отметила, что иностранные туристы, особенно из Европы, начали отказываться от поездок в Турцию из-за резкого роста цен на отели и рестораны. Пандемия, которая ранее оказывала давление на отрасль, больше не является основной проблемой: теперь она заключается в стремительном росте курса валют и цен. Иностранные туристы всё чаще выбирают альтернативные направления для своих отпусков, так как Турция утратила привлекательность для них.

Уточнения

Ту́рция — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Тури́зм — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

